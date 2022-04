Jim Carrey anuncia aposentadoria após Sonic 2

Jim Carrey conta com uma carreira invejável no cinema, tendo estrelado obras como Ace Ventura, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, O Grinch e mais. O astro revelou que pretende se aposentar após Sonic 2.

Carrey conversou com o Access Hollywood e disse já estar satisfeito com a própria carreira, com o que alcançou e quer apreciar a vida mais tranquila.

“Bem, estou me aposentando. Sim, Provavelmente. Estou falando bem sério. Depende, se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada, que me diga que será muito importante para as pessoas verem, eu posso continuar mais adiante, mas estou fazendo uma pausa”, disse o ator.

“Eu realmente gosto da minha vida tranquila, e eu realmente gosto de pintar e eu realmente amo minha vida espiritual, e eu sinto que – e isso é algo que você nunca ouvirá outra celebridade dizer enquanto houver tempo – eu tenho o suficiente. Já fiz o suficiente. Sou suficiente”, continuou Jim Carrey.

Dito isso, caso seja chamado para um possível Sonic 3, talvez ele interrompa a aposentadoria. A entrevista de Jim Carrey pode ser vista, abaixo.

Mais sobre Sonic 2: O Filme

Sonic 2 acontece logo após os eventos do primeiro filme. O ouriço decidiu ficar em Green Hills e agora quer ser um herói, como é mostrado no trailer.

Apesar de se atrapalhar quando os assuntos são mais humanos, Sonic será a esperança de todos quando o Dr. Robotnik retornar.

“O ouriço favorito de todo o mundo está de volta para uma incrível aventura em Sonic 2: O Filme. Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações.

Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas”, diz a sinopse do filme.

A direção é de Jeff Fowler. O cineasta retorna com o elenco de ames Marsden, Ben Schwartz dublando Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey.

Os novos rostos ou vozes de Sonic 2 são de Shemar Moore, Idris Elba dublando Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey dublando Tails.

Sonic 2: O Filme chega em 7 de abril de 2022 no cinema.