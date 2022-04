Jim Carrey revela condições para interpretar Ace Ventura novamente

Ace Ventura foi um dos papéis que fizeram a carreira de Jim Carrey decolar. O ator, que mais recentemente interpretou Robotnik em Sonic 2, revelou as condições para retornar ao papel.

Falando com E! News, Carrey foi questionado sobre um possível retorno do detetive de animais e a resposta dele foi bastante inesperada.

“Acho que depois do fato, depois de muitos anos, a menos que algum gênio, diretor, autor venha até você com uma visão completamente nova do que está acontecendo, você sabe. Se Chris Nolan viesse até mim e dissesse ‘eu quero fazer Ace Ventura real e eu quero fazer algo, sabe, algo mais interessante…’ então eu poderia considerar voltar”.

“Mas na maioria das vezes, depois de um certo tempo, não há mais uma célula em seu corpo que seja essa pessoa, então você acaba imitando o que fazia antigamente e a inspiração original não está mais lá”, continuou o ator.

Jim Carrey anuncia aposentadoria após Sonic 2

Jim Carrey conta com uma carreira invejável no cinema, tendo estrelado obras como Ace Ventura, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, O Grinch e mais. O astro revelou que pretende se aposentar após Sonic 2.

Carrey conversou com o Access Hollywood e disse já estar satisfeito com a própria carreira, com o que alcançou e quer apreciar a vida mais tranquila.

“Bem, estou me aposentando. Sim, Provavelmente. Estou falando bem sério. Depende, se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada, que me diga que será muito importante para as pessoas verem, eu posso continuar mais adiante, mas estou fazendo uma pausa”, disse o ator.

“Eu realmente gosto da minha vida tranquila, e eu realmente gosto de pintar e eu realmente amo minha vida espiritual, e eu sinto que – e isso é algo que você nunca ouvirá outra celebridade dizer enquanto houver tempo – eu tenho o suficiente. Já fiz o suficiente. Sou suficiente”, continuou Jim Carrey.

Dito isso, caso seja chamado para um possível Sonic 3, talvez ele interrompa a aposentadoria. A entrevista de Jim Carrey pode ser vista, abaixo.