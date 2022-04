Lançamento de Batman no HBO Max é adiantado

O HBO Max divulgou a data de estreia de Batman, com Robert Pattinson, na plataforma de streaming. Com isso, o filme chega pouco antes do previsto.

O Deadline havia apontado previamente que o filme chegaria ao serviço no dia 19 de abril, mas nenhum comunicado sobre o lançamento no Brasil havia sido emitido.

Agora, o HBO Max Brasil confirmou, no Twitter, que o longa-metragem chegará à plataforma de streaming em 18 de abril (segunda-feira).

Vale apontar que, além da assinatura da plataforma, não será cobrada qualquer taxa adicional de quem quiser assistir Batman.

Veja o tuite do HBO Max, abaixo.

Já pode parar com os comentários frenéticos perguntando cadê o Bátima. Como não sou o Charada, dou logo a reposta do enigma: Batman vai #DoCinemaParaSuaCasa no dia 18/04, sem nenhum custo adicional. #BatmanNaHBOMax pic.twitter.com/Vov0ZACCof — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) April 11, 2022

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e chega ao HBO Max em 18 de abril.