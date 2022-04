Marvel indica que Homem de Ferro não precisava ter morrido em Vingadores: Ultimato

O sacrifício do Homem de Ferro é um dos pontos mais dramáticos de Vingadores: Ultimato. O diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), no entanto, indicou que isso não precisava ter acontecido para Thanos ser derrotado.

Em comunicado à imprensa (via The Direct), o diretor Sam Raimi falou um pouco sobre como os personagens do filme estarão na continuação do longa-metragem do Mago Supremo. Ele disse que alguns deles estão arrependidos sobre os eventos recentes.

“Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel estão interessados nos personagens. Quem são eles? O que eles poderiam ter se tornado? Eles fizeram as escolhas certas?”, começa o texto de Raimi.

“Mesmo em Vingadores: Ultimato, foram feitas escolhas que alguns dos personagens do nosso filme lamentam. Eles veem as repercussões disso neste filme, o que é realmente interessante. A continuação das histórias da Marvel Studios pode ser tão rica, e somos capazes de explorá-la em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, continua o texto.

‎Vale a pena lembrar que foi o Doutor Estranho que indicou ao Homem de Ferro que era hora de agir no fim de Ultimato, o que levou ao sacrifício de Tony Stark.

Benedict Cumberbatch vive o Mago Supremo da Marvel no MCU

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

