Morbius: Cena cortada com Homem-Aranha de Tobey Maguire é explicada

Se você assistiu aos trailers de Morbius, provavelmente percebeu que existe uma cena com uma referência ao Homem-Aranha de Tobey Maguire.

Morbius aparece andando pela rua quando, ao fundo, é mostrada uma parede com uma pichação do Homem-Aranha de Tobey Maguire, com a palavra “assassino” pintada com spray.

Na época do lançamento do trailer, essa cena gerou muitas especulações, porque não havia nenhum sinal de uma aparição do Homem-Aranha de Tobey Maguire, e nem mesmo faria sentido, já que Morbius existe em um universo totalmente diferente dessa versão do personagem.

O que torna tudo ainda mais bizarro é que, com o lançamento de Morbius, o público pôde perceber que a cena foi completamente cortada.

Por que inserir em um trailer uma referência tão confusa que não leva a nada só para que ela seja totalmente cortada depois?

O diretor de Morbius, Daniel Espinosa, também não sabe explicar.

Uma referência totalmente cortada

Em entrevista com o Cinema Blend, o diretor admitiu que desconhece o contexto dessa referência porque não foi o responsável por ela.

“Essa cena está apenas no trailer. Então, para mim, como diretor, eu só faço o filme. Eu, como fã, tenho vários tipos de opiniões e pensamentos sobre isso.”

“Mas já que eu não coloquei lá, porque não está no filme, e também não coloquei no trailer. Então se eu dissesse algo sobre o que eu acho que é, seria como fã. Mas como sou o diretor, seria acusado de saber alguma coisa. O que eu não sei, sabe?”

“Se eu soubesse de alguma coisa, poderia te contar. Mas não é minha. Não é ideia minha, sabe? Eu adoraria ser honesto e responsável, mas não posso, porque não é ideia minha.”

Tudo indica que a Sony simplesmente adicionou essa referência no trailer para gerar engajamento em torno de algo que eles já sabiam que nem estaria no corte final.

Não é mesmo à toa que Morbius vem sendo chamado de “propaganda enganosa”.

Morbius está em cartaz nos cinemas.