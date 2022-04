Morbius é mais poderoso que Doutor Estranho? Veja

Recentemente, o diretor Daniel Espinosa chamou a atenção ao mencionar que Morbius estaria no mesmo nível de poder do Doutor Estranho, podendo até vencê-lo em uma briga.

Para essa consideração, ele teve como base uma antiga história em quadrinhos em que Pesadelo, um dos maiores vilões do Doutor Estranho, assumiu o corpo de Morbius para uma batalha.

Mas, Morbius pode realmente ser mais poderoso que o Doutor Estranho?

Em geral, não!

Embora o Doutor Estranho não tenha chegado ao ápice do seu poder no MCU ainda, as suas habilidades mágicas o colocam à frente de Morbius.

Entre as habilidades mais impressionantes de Morbius, estão o seu incrível poder de cura, o seu voo, a sua força sobrenatural e o seu hipnotismo.

Quanto ao Doutor Estranho, estamos falando de um personagem que pode lidar com o multiverso e com outros conceitos mágicos que outros heróis nem mesmo conseguem compreender.

Além disso, existem habilidades do Doutor Estranho que são pouco comentadas, como a sua impressionante velocidade.

No geral, Doutor Estranho ainda está em um nível acima do poder de Morbius.

Mas, é claro que quem venceria uma batalha entre esses dois dependeria apenas da imaginação do escritor da história.

Morbius está em cartaz nos cinemas.