Morbius quebra mais um recorde negativo para a Marvel

Morbius alcançou um novo recorde negativo entre as adaptações da Marvel.

De acordo com a Forbes, Morbius despencou em cerca de 75% na arrecadação do primeiro fim de semana para o segundo fim de semana.

Isso se compara com as quedas de desastres como X-Men: Fênix Negra e Quarteto Fantástico em bilheteria.

Vale lembrar que isto leva em consideração a arrecadação nos Estados Unidos.

Mundialmente, no entanto, Morbius também não está indo muito bem, com pouco menos de US$ 130 milhões arrecadados até o momento.

A produção enfrenta uma dura competição com Sonic 2 – O Filme, que se mostrou um sucesso de público.

Filme muito criticado

Morbius teve uma péssima recepção com a crítica, sendo massacrado por sua história genérica, efeitos especiais confusos e atuações monótonas.

Morbius é estrelado por Jared Leto, que interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida e Liga da Justiça de Zack Snyder.

Morbius está em cartaz nos cinemas.