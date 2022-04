Morbius repete o maior problema dos vilões de filmes da Marvel

A Sony está criando um universo cinematográfico com os vilões do Homem-Aranha. Primeiro veio Venom e agora Morbius, que repete o mesmo erro dos filmes anteriores do estúdio.

Tanto em Venom, quanto em Morbius, os protagonistas precisam lidar com seus lados violentos. no caso de Eddie Brock, isso ocorre por conta do simbionte, já Morbius tem de lida com a própria condição dele.

Os filmes, apesar de terem vilões como protagonistas, transforma-os em anti-heróis, ao invés de explorar esse lado vilanesco, tornando-os figuras que cativam o público como Hannibal Lecter ou Pennywise.

No fim, esse conflito interno dá lugar a uma típica e requentada briga de herói contra vilão e, para piorar, todas as vezes contra um inimigo que basicamente é uma versão espelhada do protagonista.

Dessa forma, Morbius opta por seguir o caminho mais fácil, repetindo a mesmice, ao invés de ousar e efetivamente entregar um protagonista que, efetivamente, permanece vilão do começo ao fim.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius está em exibição nos cinemas brasileiros.