Morbius se destaca na franquia Homem-Aranha com conquista que ninguém quer

Morbius chegou aos cinemas e é um desastre completo. O filme com Jared Leto está sendo detonado amplamente pelos críticos e, com isso, conquistou algo que ninguém quer.

Atualmente, esse é o longa-metragem da franquia do Homem-Aranha com pior avaliação no Rotten Tomatoes, atrás até de obras como O Espetacular Homem-Aranha 2 e o primeiro Venom.

No presente momento, Morbius está com 16% de aprovação dos críticos. Previamente, o filme da Sony/Marvel com pior avaliação era Venom, com 30% de aprovação.

De fato, é bastante raro encontrar elogios sobre o longa-metragem com Jared Leto, mas poucos esperavam uma tragédia desse tamanho.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius está em exibição nos cinemas brasileiros.