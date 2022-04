Morbius terá uma das piores bilheterias de abertura da Marvel em 10 anos

Morbius está sendo massacrado pela crítica especializada e comercialmente parece que o filme da Sony, em associação com a Marvel, também não se sairá muito bem.

Conforme o WGTC, o filme com Jared Leto vai arrecadar US$ 40 milhões no fim de semana de estreia, o que o tornaria uma das piores bilheterias de estreia de um filme da Marvel em 10 anos.

Caso essa previsão se concretize, o longa-metragem irá superar apenas as bilheterias de Motoqueiro Fantasma: Espírito de Vingança (US$ 22 milhões), Novos Mutantes (US$ 7 milhões) e X-Men: Fênix Negra (US$ 32 milhões).

Caso o filme fracasse comercialmente, pode ser que a Sony mude os planos vigentes dela, como fez após o desempenho fraco de O Espetacular Homem-Aranha 2, mas ainda é cedo demais para inferir o que irá acontecer.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius está em exibição nos cinemas brasileiros.