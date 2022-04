Morte de Pedro em Encanto seria ainda mais trágica

A morte de Pedro é uma das cenas mais emocionantes de Encanto, mas poderia ter sido ainda mais trágica.

De acordo com o Screen Rant, o diretor Jared Bush revelou que, em uma das primeiras versões do roteiro, Pedro morreria no exato momento em que Abuela deu à luz os trigêmeos.

Isso significa que Pedro morreria sem nem mesmo poder conhecer os seus filhos.

O sacrifício de Pedro teria sido ainda mais trágico nessa versão, mas não há dúvida de que o que vimos em Encanto também é bastante emocionante.

Animação elogiada

Encanto teve uma ótima recepção com a crítica e com o público.

Foi o vencedor na categoria de Melhor Animação no Oscar 2022, superando Luca e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, entre outros longas.

Encanto está disponível no Disney+.

