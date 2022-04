Netflix anuncia lançamento de documentário sobre Jennifer Lopez

Halftime, documentário sobre Jennifer Lopez, ganhou data de lançamento na Netflix. O filme estreia em 14 de junho de 2022 na plataforma de streaming.

Poucos dias antes, conforme o Deadline, o longa-metragem vai abrir o Festival de Tribeca, que vai de 8 a 19 de junho, em Nova York.

Halftime acompanha Jennifer Lopez conforme ela reflete sobre as próprias conquistas e evolução como artista, focando na segunda metade da carreira dela.

“É uma honra ser selecionada para a noite de abertura do Tribeca, e tão apropriado comemorar este marco crítico na vida e carreira de Jennifer a poucos quilômetros de onde ela cresceu”, disse a diretora Amanda Micheli.

“Ter a oportunidade de compartilhar este filme na tela grande com um público de Nova York é um sonho tornado realidade”, continuou.

Veja o pôster do documentário sobre Jennifer Lopez, abaixo.

Criticado suspense com Jennifer Lopez faz sucesso na Netflix

Mais conhecida por sua carreira musical, a popstar Jennifer Lopez conta também com projetos de peso no cinema. Um desses filmes é o suspense Nunca Mais, que após ser muito criticado pela imprensa especializada, ganha uma nova chance na Netflix. O longa encontra sucesso na plataforma, e já figura no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil.

Em seu lançamento original, Nunca Mais foi detonado pela crítica especializada. O longa garantiu apenas 22% de aprovação no Rotten Tomatoes, e contou com uma modesta bilheteria de 51 milhões de dólares (com orçamento de 38 milhões).

“Uma mulher foge com a filha ao perceber que seu marido não é o homem maravilhoso que imaginava, mas ele as persegue implacavelmente”, afirma a sinopse oficial de Nunca Mais na Netflix.

Nunca Mais, com Jennifer Lopez, está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.