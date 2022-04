Netflix engaveta filme com Will Smith após incidente no Oscar

O tapa de Will Smith em Chris Rock continua a gerar consequências para Smith e, por enquanto, nenhuma para Rock, que fez a piada inapropriada sobre a perda de cabelo de Jada Pinkett Smith.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Netflix empurrou o próximo filme de ação de Smith, Fast and Loose, para o final de sua lista de prioridades.

Essencialmente, a plataforma de streaming engavetou o filme até toda essa polêmica acabar e a poeira abaixar.

Fast and Loose gira em torno de um chefe do crime que perde a memória após um ataque e acaba descobrindo que viveu uma vida dupla como chefão das drogas e agente da CIA.

Não se sabe se Smith será ou não substituído do papel. Ainda é cedo para dizer, especialmente com a investigação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ainda em curso acerca do assunto.

Chris Rock e Will Smith se acertaram?

Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após o tapa, revela o portal Page Six.

Sean “Diddy” Combs confirmou que a discussão entre os dois acabou e que eles se conciliaram após a cerimônia. “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso É tudo amor. Eles são irmãos.”. No entanto, os artistas ainda não confirmaram essa informação.

Em seu perfil no Instagram, Will Smith também compartilhou um pedido de desculpas à Academia e ao próprio Chris Rock. “Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreve.

Por sua vez, Chris Rock disse que irá falar sobre isso em outro momento.