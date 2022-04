Netflix evita grande problema da DC com novo filme de Zack Snyder

A Netflix mantém a parceria com Zack Snyder em Rebel Moon. Depois de dirigir Army of the Dead: Invasão em Las Vegas. O diretor parte para o espaço em seu novo filme.

Com esse longa-metragem, a Netflix evita cair no mesmo problema que a DC com Liga da Justiça, como vimos nos últimos anos.

Originalmente, Liga da Justiça teria duas partes, possivelmente até três. Mas Snyder foi substituído e os planos iniciais foram por água abaixo. O que restou foi uma versão muito criticada do filme, com os fãs clamando pelo corte de Snyder.

Por anos, os fãs fizeram campanha pelo filme e até hoje querem que o controle do universo DC nos cinemas seja passado para o diretor, o que não deve acontecer.

Com Rebel Moon, a Netflix deu a luz verde para Zack Snyder gravar as duas partes do filme simultaneamente. Com isso, caso algo dê errado, ela vai se livrar do problema logo com o lançamento, ao invés de ficar presa na situação por anos, como a DC.

Novo trabalho de Zack Snyder

A estrela principal do elenco de Rebel Moon é Sofia Boutella, de A Múmia. O elenco também conta com Ray Fisher, Charlie Hunnam, Jena Malone e Djimon Hounsou, entre outros nomes.

Rebel Moon é um projeto de Zack Snyder inspirado em Star Wars, já que inicialmente começou como um derivado da franquia.

A história deve misturar elementos de ação, fantasia e ficção científica, podendo ser dividida em duas partes.

Por enquanto, ainda não há uma previsão de lançamento para Rebel Moon, de Zack Snyder, na Netflix.