Netflix revela trailer legendado e estreia da sequência de 365 DNI

A Netflix lançou o trailer da aguardada sequência de 365 DNI (365 Days), intitulada 365 Dias: Hoje, que dá continuidade à história de Laura e Massimo.

A prévia revela um filme que promete ser ainda mais quente, mas com uma reviravolta que deve virar a vida do casal de cabeça para baixo.

“Laura e Massimo estão de volta, numa história mais quente do que nunca. Mas agora, as conexões da família de Massimo complicam a vida do casal, que ainda precisa lidar com um homem misterioso que entra na vida de Laura decidido a conquistar seu coração e confiança a qualquer custo”, diz a sinopse.

365 Days (365 DNI) provou ser um grande sucesso na plataforma de streaming, apesar das críticas amplamente negativas.

Veja o trailer da continuação, abaixo.

Mais sobre 365 Dias: Hoje

A diretora do 365 DNI (365 Days) original, Barbara Bialowas, retorna para a continuação do filme da Netflix. Blanka Lipinska, autora do livro original, assina o roteiro.

O elenco é formado por Michele Morrone, Anna Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska, Rebecca Casiraghi e Kamil Lemieszewski.

365 Dias: Hoje estreia em 27 de abril de 2022.