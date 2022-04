Nicolas Cage revela que astro de Batman já tirou sarro dele

Nicolas Cage atualmente promove seu novo filme, O Peso do Talento, no qual interpreta a si mesmo. Em sessão de perguntas e respostas, o astro revelou que um astro de Batman já tirou sarro dele.

Na sessão de perguntas e respostas no Reddit, o ator foi perguntado se realmente se inspirou em Adam West, o Batman da série dos anos 1960, para o personagem Big Daddy em Kick-Ass.

“Eu daria tudo para Adam West. Eu cresci assistindo ele no show do Batman dos anos 1960 e o Big Daddy é ele do começo ao fim”, respondeu Nicolas Cage.

“Eu conheci Adam West uma vez e disse: ‘você viu que eu estava canalizando você? E ele disse ‘Eu vi você TENTAR me canalizar!'”.

Nicolas Cage interpreta a si próprio em novo filme

Na história, uma versão ainda mais azarada e cômica de Nicolas Cage tenta conseguir um grande papel para retomar o sucesso na carreira, mas acaba no meio de uma operação da CIA que busca derrubar um grande traficante que, por acaso, é um grande fã de Nicolas Cage.

O Peso do Talento vem sendo elogiado por seu ótimo senso de humor, tirando sarro de Nicolas Cage enquanto também homenageia o ator.

Ao mesmo tempo, também há ação o suficiente para agradar quem simplesmente gosta dos filmes de Nicolas Cage (até mesmo os péssimos).

Com Nicolas Cage como Nicolas Cage, O Peso do Talento chega aos cinemas em 28 de abril de 2022.