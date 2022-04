Novo dinossauro de Jurassic World 3 “é como o Coringa”; veja

Colin Trevorrow, diretor de Jurassic World 3 (Jurassic World: Domínio), disse em entrevista recente ao Empire Magazine que um de seus novos dinossauros é “como o coringa”.

Essa criatura inédita na franquia, que fará sua estreia a partir do próximo filme, esperando ainda para este ano nos cinemas, se chama Giga. Sua primeira imagem oficial foi divulgada hoje pela Empire Magazine, junto a uma entrevista com o cineasta.

Na conversa, Trevorrow brinca ao comparar Giga com o Coringa, da DC Comics. “Eu queria algo que parecesse o Coringa. Ele só quer ver o mundo queimar”, conta o diretor.

Em entrevistas passadas, Trevorrow revela mais sobre o projeto: “Este é o filme que eu estava esperando para fazer desde o início, é aquele que passamos os últimos dois filmes construindo. Realmente era parte de uma história maior e parte do design. E acho que as pessoas podem estar subestimando o tamanho e a importância dos personagens de Laura Dern e Sam Neill e Jeff Goldblum neste filme. É muito mais como um conjunto, e isso [inclui] a capacidade de pegar esses personagens queridos há quase 30 anos e entender como eles interagem uns com os outros no contexto de um mundo que realmente nunca vimos antes, e não pudemos testemunhar até agora. É muito emocionante para mim. Estou tendo o melhor momento da minha vida.”

Jurassic World 3 estreia em breve

No novo filme, os dinossauros invadem toda Terra. O diretor Colin Trevorrow, durante a Cinema Con, confirmou a trama de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3). “Se dinossauros vivessem entre nós, estaríamos seguros? A resposta é não”, diz Trevorrow.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) é estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. O longa traz de volta Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, todos da trilogia de Jurassic Park.

O elenco traz ainda Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène) e BD Wong (Dr. Henry Wu). Outros nomes são os de Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Isabella Sermon, DeWanda Wise e Dimitri Thivaios.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) tem previsão para 10 de junho de 2022.