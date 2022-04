Novo filme de One Piece arrasa e entra no Top 10 da Netflix

Com mais um lançamento, a Netflix comprovou o potencial de sucesso dos filmes de One Piece. Após Strong World, a plataforma disponibilizou em seu catálogo outro longa do anime: One Piece: Z. O filme não demorou a figurar no Top 10 das produções mais assistidas de diversos países – incluindo o Brasil.

Originalmente, One Piece: Z chegou aos cinemas em 2012. Misturando fantasia, ação e aventura, Z é o 12º filme baseado no mangá de Eiichiro Oda.

É importante citar que os eventos de One Piece: Z são ambientados durante a 15ª temporada do anime, antes da conclusão dos principais arcos narrativos. Ou seja: se você ainda não conferiu os episódios em questão, pode receber grandes spoilers.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de One Piece: Z na Netflix.

Conheça a história de One Piece: Z na Netflix

A premissa de One Piece: Z é bastante simples: os Piratas do Chapéu de Palha enfrentam Zephyr, vilão que se estabelece como um dos inimigos mais perigosos da trupe.

“Luffy e a turma salvam um almirante da Marinha desiludido que só tem um objetivo: matar todos os piratas do mundo, inclusive os Chapéus de Palha”, afirma a sinopse oficial de One Piece: Z na Netflix.

Segundo o site oficial do fandom de One Piece, a trama começa quando o almirante Z (Zephyr) rouba as Pedras de Dyna – os trunfos da Marinha que podem ser comparados às Antigas Armas.

Depois de garantir a posse dos preciosos itens, Z se coloca no caminho dos Chapéus de Palha.

Até mesmo o Quartel General da Marinha decide lidar com a conspiração que ameaça abalar os pilares do Novo Mundo.

Nesse cenário complicado, Kuzan vive um encontro inesperado com os Chapéus de Palha – no qual faz importantes revelações.

Finalmente, a tripulação de Luffy se prepara para enfrentar Z – em uma batalha com o potencial de mudar para sempre o destino do grupo.

One Piece: Z está disponível na Netflix em sua versão original (com áudio em japonês) e dublada.

No áudio original, o elenco de One Piece é formado por Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Hiroaki Hirata, Ikue Otani, Yuriko Yamaguchi, Kazuki Yao e Chō.

O longa também conta com os reforços de Hōchū Ōtsuka como o antagonista Zephyr e a dupla Ryoko Shinohara e Teruyuki Kagawa como os capangas do vilão.

Em seu lançamento original, o filme foi muito elogiado pela maneira como desenvolve os arcos dos personagens principais.

One Piece: Z está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. A plataforma conta também com os filmes Strong World, The Desert Princess and the Pirates: Adventures in Alabasta e The Miracle Winter Cherry Blossom, além de 4 temporadas do anime.