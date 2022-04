Novo filme do criador de Round 6 é mais violento que série

Hwang Dong-hyuk, criador de Round 6 (Squid Game) está trabalhando em um novo filme, que promete ser ainda mais violento que a série da Netflix.

Intitulado Killing Old People Club (clube matador de pessoas velhas, em tradução livre), o longa-metragem é baseado em um livro de Umberto Eco.

“Vai ser mais violento que Round 6”, disse o diretor e roteirista à Variety. “Talvez eu precise me esconder de pessoas idosas depois da estreia”.

Mais detalhes sobre a nova produção não foram oferecidos até o momento, mas Dong-hyuk já entregou um argumento de 25 páginas e espera que o novo projeto seja bem controverso.

O diretor também vai desenvolver a segunda temporada de Round 6 para a Netflix, que ainda não conta com data de estreia.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concorrentes fazem de tudo para garantir o prêmio.

Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.