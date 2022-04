O Corvo terá reboot com astro de It: A Coisa

O Corvo está prestes a ganhar uma nova adaptação!

A série de história em quadrinhos criada por James O’Barr já deu origem a um filme em 1994 e uma série em 1998, e uma nova versão está a caminho, desta vez com o astro do filme It: A Coisa no papel principal.

Bill Skarsgård interpretará o protagonista Eric Draven.

Rupert Sanders, de Branca de Neve e o Caçador, dirigirá o filme a partir de um roteiro de Zach Baylin, que trabalhou em King Richard: Criando Campeãs, indicado ao Oscar Rei.

Nenhuma data de lançamento foi revelada até o momento. No entanto, o projeto entrará em produção ainda neste ano, e terá um orçamento na faixa de US $ 50 milhões.

A história de O Corvo

Na história, Eric Draven e sua noiva são assassinados uma noite antes do Halloween, mas um ano mais tarde Eric volta do mundo dos mortos, guiado por um corvo. Ele não se lembra do ocorrido até que chega ao seu antigo loft, e decide se vingar de seus assassinos.

Brandon Lee interpretou Draven no filme original, mas tragicamente faleceu após um incidente no set.

Nos últimos anos, com os rumores do remake do filme, estrelas como Bradley Cooper e Tom Hiddleston eram os nomes cotados para o papel principal, e Jason Momoa havia sido selecionado para um projeto descartado. Agora, o filme parece estar prestes a ir para frente, finalmente.

A informação é do The Hollywood Reporter.