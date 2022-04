O filme de artes marciais de Keanu Reeves que todo mundo está vendo na Netflix

Keanu Reeves é, sem sombra de dúvidas, um dos atores mais queridos da atualidade. Por isso, seus filmes são garantias de audiência no cinema, na TV e nas plataformas de streaming. Na Netflix, um projeto pouco conhecido do astro está fazendo o maior sucesso. Trata-se de O Homem do Tai Chi, um filme de artes marciais com ação do início ao fim.

O Homem do Tai Chi, lançado originalmente em 2013, é um filme sino-americano dirigido pelo próprio Keanu Reeves. Na verdade, o longa representa a primeira (e única) empreitada do astro como diretor de cinema.

Em seu lançamento original, embora não tenha contado com uma grande bilheteria, O Homem do Tai Chi recebeu muitos elogios da crítica especializada, garantindo 77% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Na Netflix, O Homem do Tai Chi já figura no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do filme de artes marciais que todo mundo está assistindo no streaming.

De que fala a trama de O Homem do Tai Chi?

“Um jovem com habilidades incomparáveis em artes marciais se envolve no submundo dos clubes de luta de Pequim”, afirma a sinopse oficial de O Homem do Tai Chi na Netflix.

A trama do longa é contada em três linguagens diferentes: mandarim, inglês e cantonês – o que deixa a história ainda mais dinâmica e diversificada.

O filme acompanha a história de Tiger Chen, um rebelde estudante de Tai Chi que utiliza os ensinamentos da arte marcial para brigar – a contragosto de seu sábio mestre.

Quando o templo onde Tiger Chen estuda é ameaçado por uma empresa de investimento imobiliários, o jovem decide participar de um “Clube da Luta” clandestino para salvar o local.

Em meio ao torneio, Tiger Chen descobre que os organizadores cultivam intenções sinistras, e acaba envolvido em uma jornada de mentiras, reviravoltas e muita pancadaria.

Além de dirigir O Homem do Tai Chi, Keanu Reeves também integra o elenco do longa – mas não como protagonista.

Pelo contrário, Keanu Reeves interpreta Donaka Mark, o grande vilão da história de Tiger Chen.

O protagonista Tiger Chen, por sua vez, é interpretado por um ator chinês que compartilha seu nome: Tiger Chen Linhu – mais conhecido por atuar como coreógrafo de lutas em filmes como Kill Bill e Matrix Reloaded.

Tiger Chen também é um amigo de longa data e treinador de artes marciais de Keanu Reeves

Iko Uwais, um dos artistas marciais mais famosos da atualidade, vive o lutador Gilang Sanjaya. O indonésio é conhecido por filmes como The Night Comes for Us e Operação Invasão.

Karen Mok, de O Caixão, interpreta Sun-jing Shi, uma policial que investiga o esquema de lutas ilegais comandado pela empresa de Donaka Mark.

Yu Hai (Shaolin) vive o Mestre Yang, um poderoso lutador que ajuda Tiger Chen a desenvolver suas habilidades.

O Homem do Tai Chi está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.