O vilão que fãs da Marvel acham o mais inútil do MCU

A Marvel tem alguns vilões lendários, como o Thanos (Josh Brolin), que trouxe um dos acontecimentos mais marcantes da história do MCU e que, até hoje, representa consequências para seus personagens.

Ou até mesmo vilões como o Loki (Tom Hiddleston), que conquistou o público pelo seu carisma e rendeu até mesmo uma série derivada.

Mas nem todos têm a mesma sorte de cativarem os espectadores, e o portal Looper classificou um deles como o vilão mais inútil até o momento: o Barão von Strucker!

A conversa surgiu em um debate no Reddit sobre as histórias mais inúteis do MCU, e o usuário “silvershadow881” apontou o Barão von Strucker como um personagem que, embora seu potencial, foi negligenciado e não chegou a lugar algum antes de morrer.

A história minúscula de Barão von Strucker

Para o autor do comentário, sua história pode ser resumida em “Baron [v]on Strucker aparecendo em uma cena pós-crédito, rendendo-se dentro de 5 minutos [de Vingadores: Era de Ultron], e depois sendo morto nos primeiros 20 minutos.”

Fora da tela, a importância de Strucker (Thomas Kretschmann) é um pouco maior, já que a cena final de Capitão América: O Soldado Invernal mostra que o vilão usou o Cetro para fazer experiências em Wanda (Elizabeth Olsen) e Pietro Maximoff (Aaron Taylor-Johnson), o que foi essencial para estabelecer um confronto com o chefe da Hidra em Era de Ultron.

Strucker era o material necessário para preencher a lacuna entre os dois filmes, mas também para preparar o terreno para a entrada de Wanda e Pietro no MCU, mas feito isso sua presença é minimizada e não dura muito.

