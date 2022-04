Os heróis da Marvel que mais apareceram MCU vão te surpreender

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) já está gigantesco, com mais de 20 filmes, sem falar nas séries do Disney+. Um fã criou um gráfico com os 15 personagens que mais apareceram em tela e o resultado é surpreendente.

No Reddit, o usuário LeoJimenez217 publicou um gráfico contabilizando quantos segundos cada personagem apareceu em tela, levando em conta somente as produções em live-action.

Já era esperado que o Homem de Ferro estaria no topo, mas as outras posições são inesperadas.

Tony Stark está em primeiro com 21.525 segundos, seguido pelo Homem-Aranha, com 15.030 segundos. O Capitão América está em terceiro, com 14.685 segundos.

Para a surpresa de todos, Loki está em quarto, com 12.585 segundos, tendo aparecido até mais que o Thor, que tem 12.420.

Veja abaixo o gráfico completo.

Astro de The Walking Dead estrelou filme da Marvel e fãs não lembram

Atualmente, existem rumores de que Norman Reedus, de The Walking Dead, pode interpretar o Motoqueiro Fantasma na Marvel. Mas, você sabia que o ator já esteve em uma adaptação de quadrinhos da Marvel?

Muita gente não se lembra disso, mas Norman Reedus teve um papel em Blade 2, com Wesley Snipes. O ator interpretou um personagem chamado Scud, que não existe nos quadrinhos da Marvel.

Scud inicialmente é mostrado como um aliado de Blade, até que uma reviravolta revela que ele está do lado dos vilões.

Blade 2 é um dos primeiros grandes projetos da carreira de Norman Reedus, mas na época, ele também era conhecido por Santos Justiceiros.

Norman Reedus começou a interpretar Daryl Dixon em The Walking Dead em 2010 e, hoje em dia, esse é o papel mais popular de sua carreira.

Resta saber se os rumores estão corretos e o ator será mesmo escalado como o novo Motoqueiro Fantasma.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

