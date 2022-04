Papel de Wolverine impediu Hugh Jackman de ser deportado

Hugh Jackman será para sempre lembrado como o Wolverine nos cinemas. Curiosamente, o papel salvou o ator de ser deportado.

O astro participou do programa de Jimmy Kimmel e disse que, na época do primeiro X-Men nos cinemas, o fato dele interpretar o mutante o ajudou na imigração.

Ele estava viajando entre Los Angeles e Toronto, onde o primeiro X-Men foi gravado, sem visto. Alguém da produção disse a ele para mentir e dizer que ia fazer um teste para o filme, embora já tivesse conseguido o papel. Na hora, no entanto, o ator amarelou.

“Eu estava escorrendo de suor e disse: ‘não, não. Não é uma audição. Eu consegui o papel’. Eu cedi, foi patético”, disse o ator.

Depois de esperar em uma sala no aeroporto, Jackman explicou que estava estrelando o live-action de X-Men. Quando revelou que estava interpretando o Wolverine, o agente da imigração o deixou passar, mas apenas depois dele assinar autógrafos.

“Ele era muito fã de X-Men e esse foi o único motivo pelo qual acabei conseguindo o papel”, disse Jackman.

