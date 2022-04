Pegadinha? Bruce Campbell revela papel em Doutor Estranho 2

Um grande colaborador de Sam Raimi, Bruce Campbell pode ter revelado o seu papel em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Mas… será apenas uma pegadinha?

Neste primeiro de abril, o Dia da Mentira, Bruce Campbell compartilhou uma imagem em que aparece com uma caracterização muito parecida com a do Doutor Estranho.

Foi apenas uma pegadinha ou o ator realmente interpretará uma versão alternativa do Doutor Estranho ou algo do tipo?

Por enquanto, é quase certeza que se trata mesmo de uma pegadinha, mas ao mesmo tempo, nada pode ser descartado.

Confira abaixo a imagem compartilhada por Bruce Campbell.

I always feel a little strange when I work on a Sam Raimi movie. #multiverse pic.twitter.com/oJy0lmFFYm — Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 1, 2022

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

