Personagem LGBT+ faz Doutor Estranho 2 ser banido de país

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) foi banido na Arábia Saudita.

O motivo está ligado a sexualidade de America Chavez, interpretada pela atriz Xochitl Gomez, que será a primeira heroína lésbica do Universo Cinematográfico da Marvel.

Segundo o site The Hollywood Reporter, a política do país torna ilegal que filmes apresentem questões e personagens LGBTQIA+. Desta forma, tal como Eternos, o novo filme da Marvel não será lançado no país.

Os sites de venda de ingressos no Kuwait e no Qatar já retiraram o filme Doutor Estranho 2 de suas vitrines, mas os ingressos ainda estão disponíveis nos Emirados Árabes Unidos.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.