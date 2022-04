Piratas do Caribe: Johnny Depp revela curiosa inspiração para Jack Sparrow

Em seu julgamento por difamação contra Amber Heard, Johnny Depp comentou um pouco sobre a sua carreira em uma parte de seu depoimento.

Naturalmente, veio à tona o seu papel mais conhecido: Capitão Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. Johnny Depp teve grande sucesso estrelando a franquia da Disney.

Falando sobre as inspirações por trás do Capitão Jack Sparrow, o ator mencionou que sempre gostou de ver desenhos animados com seus filhos.

Um personagem que chamou a sua atenção foi o Pernalonga, que inspirou parcialmente a sua concepção do personagem de Piratas do Caribe.

“Personagens de desenhos animados podem fazer coisas que nós não podemos. O Capitão Jack Sparrow pode fazer coisas que eu nunca poderia fazer.”

“Ele pode dizer coisas que eu nunca poderia dizer. Então, foi uma maneira de esticar os parâmetros de um personagem e arriscar.”

Personagem marcante da carreira

Inicialmente, a Disney não gostou nem um pouco da abordagem que Johnny Depp estava trazendo para o Capitão Jack Sparrow, mas eles logo passaram a aceitar.

Tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, parece que Johnny Depp estará para sempre ligado ao seu papel em Piratas do Caribe, mesmo que nunca volte a interpretá-lo.

Filmes de Piratas do Caribe podem ser assistidos pelo Disney+.

