Remake de O Corvo fará grande mudança em personagem

Foi anunciado recentemente que o remake de O Corvo voltou a estar em desenvolvimento. Agora, o projeto será estrelado por Bill Skarsgård, de It – A Coisa.

De acordo com o Hollywood Reporter, o elenco também contará com FKA Twigs. Ela deve interpretar a noiva do personagem principal.

No entanto, haverá uma grande mudança. Desta vez, a personagem será a co-protagonista da história, em vez de apenas uma personagem coadjuvante.

Na versão original de O Corvo, a personagem é importante na trama, mas não aparece muito. Isso deve mudar no remake.

Além disso, na versão original, o seu nome era Shelly. Não se sabe se o papel de FKA Twigs terá o mesmo nome.

Remake em desenvolvimento

O remake de O Corvo está em desenvolvimento há um bom tempo. Em um determinado momento, o protagonista seria interpretado por Jason Momoa.

No entanto, o astro desistiu do projeto. Isso fez com que ele fosse engavetado por um tempo, até que voltou com tudo agora.

Ainda não há previsão de lançamento para o remake de O Corvo.