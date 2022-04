Revelado o papel de Harry Styles no remake de Nosferatu

Recentemente, um relatório apontou que Harry Styles havia sido escalado para o remake de Nosferatu.

Foi mencionado, no entanto, que o ator teve que desistir do projeto por conta de um conflito de agenda.

Isso gerou um debate nas redes sociais, porque muitas pessoas entenderam que Harry Styles interpretaria o próprio Nosferatu, mas não é o caso.

Em entrevista com o Indie Wire, o diretor Robert Eggers esclareceu que Harry Styles, na verdade, havia sido escalado para o papel de Hutter.

“Eu tenho tentado espalhar a palavra porque saiu a notícia de que Harry Styles estaria no filme. Eu só quero deixar claro que ele seria Hutter, e não o próprio Nosferatu.”

Anya Taylor-Joy está no elenco

O elenco do remake de Nosferatu, por enquanto, conta apenas com Anya Taylor-Joy, que trabalhou com o diretor Robert Eggers em A Bruxa.

Rumores indicavam que Robert Pattinson era cotado para o papel de Nosferatu, possivelmente reeditando a parceria com Robert Eggers de O Farol.

No entanto, nunca foi confirmado que o ator é mesmo considerado para interpretar o personagem.

O remake de Nosferatu está em desenvolvimento há um bom tempo e pode ser o próximo projeto de Robert Eggers a ser gravado, a não ser que novos problemas de produção adiem novamente as gravações.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para o remake de Nosferatu.