Sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso tem data de estreia adiada

Originalmente esperado para estrear em outubro de 2022 nos cinemas, o filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Parte 1) foi adiado e, agora, chega aos cinemas somente no próximo ano.

A Marvel e a Sony anunciaram na noite da última quarta-feira, 20, que o novo filme animado da franquia foi adiado para 03 de junho de 2023.

Consequentemente, a continuação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte 2 também foi adiada, e passa agra para o dia 29 de março de 2024.

O motivo não foi explicado. No entanto, outro lançamento da Sony foi antecipado: Lyle, Lyle, Crocodile, com o cantor Shawn Mendes, chega aos cinemas em 07 de outubro de 2022.

As datas são referentes às estreias nos Estados Unidos.

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.

Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

Por enquanto, os detalhes do enredo de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que a trama deve envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que esteja de volta.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 03 de junho de 2023.