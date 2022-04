Sonic 2 quebra um importante recorde

Sonic 2 – O Filme quebrou um importante recorde de bilheteria.

Em seu fim de semana de estreia, Sonic 2 – O Filme conseguiu arrecadar mais de US$ 141 milhões, com cerca de US$ 71 milhões vindo apenas dos Estados Unidos.

Com estes números, Sonic 2 – O Filme se tornou a maior estreia de todos os tempos entre as adaptações de jogos.

Curiosamente, o recorde anteriormente pertencia a Sonic: O Filme.

Apesar de contar com uma recepção divisiva entre os críticos, Sonic 2 – O Filme é um grande sucesso com o público.

O longa-metragem apresenta uma história leve e divertida, com várias referências para os fãs dos jogos.

Filme com Jim Carrey

O elenco de Sonic 2 – O Filme conta com James Marsden e Jim Carrey, que retorna como o Dr. Robotnik.

Uma grande novidade é o ator Idris Elba, que dá voz ao personagem Knuckles.

Com o sucesso de Sonic 2 – O Filme, espera-se que uma sequência seja anunciada pela Paramount Pictures em breve.

Sonic 2 – O Filme está em cartaz nos cinemas.