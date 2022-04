Sonic 2 tem cenas pós-créditos?

Sonic 2: O Filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros, e os fãs possuem uma única pergunta em mente: tem cena pós-créditos?

O primeiro longa da franquia, lançado em 2020, trouxe uma cena que antecipava a sequência da saga, mas será que o novo filme deu continuidade a essa tendência de Hollywood?

A nossa dica é: fique até o final, porque Sonic 2 tem, sim, uma cena pós-créditos!

Sem dar spoilers, a cena adicional confirma o que todos já imaginavam sobre a franquia: o lançamento de um terceiro filme!

Além das cenas extras, os próprios créditos são muito bonitos, com renderização no estilo clássico de videogame ao som de Stars in the Sky, de Kid Cudi, que com certeza vale ficar para ver e ouvir.

Confira o trailer para Sonic 2: O Filme logo abaixo:

Mais sobre Sonic 2

Sonic 2 conta com direção de Jeff Fowler, que também comandou o longa-metragem original. Pat Casey, Josh Miller e John Whittington assinam o roteiro.

A produção é de Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno, com produção executiva de Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales e Tim Miller.

O elenco conta com James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, com Idris Elba e Jim CarreySiga.

Sonic 2 já está disponível nos cinemas brasileiros.