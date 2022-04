Spoiler de Doutor Estranho 2 pode deixar fãs da Marvel decepcionados

Pode conter spoilers

Existe uma grande expectativa por participações especiais em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

No entanto, obviamente nem todos os rumores podem ser verdadeiros. Na verdade, parece que um boato bastante popular não passa disso: um boato.

De acordo com o insider KC Walsh, não existe nenhuma participação de Tom Cruise como uma versão alternativa do Homem de Ferro em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Sem Tom Cruise como Homem de Ferro?

Esse possível spoiler pode deixar alguns fãs da Marvel decepcionados, já que nos últimos meses, muito se especulou sobre uma participação especial de Tom Cruise.

Os internautas chegaram a criar montagens imaginando como seria o visual de Tom Cruise como um Homem de Ferro de outra parte do multiverso.

Embora KC Walsh seja um insider confiável, existe uma chance de que ele esteja errado nisso, então ainda há uma possibilidade de que Tom Cruise apareça em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Mas por enquanto, talvez o melhor seja controlar as suas expectativas, já que nem todos os rumores serão concretizados.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

