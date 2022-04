Streets of Rage vai virar filme com criador de John Wick

O criador de John Wick, Derek Kolstad, está trabalhando no roteiro de uma adaptação de Streets of Rage, de acordo com o Deadline.

Streets of Rage teve início em 1991 e se tornou uma franquia de grande sucesso para a SEGA, a mesma empresa por trás de Sonic.

A história gira em torno de ex-policiais que lutam contra um sindicato do crime. Os jogos apresentam muita luta e ação.

Além de ter criado a franquia John Wick, Derek Kolstad também trabalhou em Falcão e o Soldado Invernal e Anônimo.

Sem diretor contratado

Por enquanto, ainda não se sabe quem pode dirigir Streets of Rage. Outros detalhes são desconhecidos até o momento.

Espera-se que Streets of Rage tenha o mesmo sucesso de Sonic no cinema. Recentemente, o lançamento de Sonic 2 – O Filme resultou em um bom resultado de bilheteria.

Ainda não há previsão de lançamento para Streets of Rage.