Super herói sombrio conquista fãs da Netflix em filme de terror

No Top 10 da Netflix, Brightburn: Filho das Trevas está fazendo o maior sucesso no streaming. Recém-chegado ao catálogo brasileiro, o filme não demorou a figurar na lista de mais assistidos – conquistando fãs com uma trama sombria, ambientada no universo dos super-heróis. Com tensão do início ao fim, Brightburn é uma ótima pedida para fãs de terror.

Produzido por James Gunn, – o criador de Guardiões da Galáxia e do novo Esquadrão Suicida – o filme tem David Yarovesky na cadeira de diretor. O roteiro fica por conta de Mark Gunn e Ben Gunn.

Brightburn: Filho das Trevas chegou aos cinemas em 2019. Na época, o filme garantiu uma modesta bilheteria de 32 milhões de dólares. Além disso, dividiu a opinião da crítica especializada, com 57% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama sombria e o elenco de estrelas de Brightburn; veja.

Conheça a história sinistra de Brightburn: Filho das Trevas na Netflix

O que aconteceria se o Superman crescesse como uma entidade maligna? Embora não cite o herói da DC, essa é basicamente a premissa de Brightburn: Filho das Trevas.

“Os pais adotivos de um menino que caiu do céu em uma nave espacial percebem que ele tem superpoderes — e que está ficando cada vez mais maléfico”, afirma a sinopse oficial de Brightburn na Netflix.

Após sofrer com problemas para engravidar, a protagonista Tori Breyer é surpreendida pela chegada de um misterioso bebê – que literalmente cai do céu.

Batizado de Brandon, o bebê parece ser tudo que Tori e seu marido Kyle desejavam em um filho: ele é alegre, talentoso, inteligente e curioso.

Mas à medida que se aproxima da puberdade, Brandon começa a manifestar terríveis super-poderes, provavelmente relacionados à sua origem cósmica.

Nesse cenário complexo, Tori é obrigada a confrontar a verdade sobre o filho e tomar uma decisão drástica – antes que seja tarde demais.

Quem está no elenco de Brightburn na Netflix?

O elenco de Brightburn: Filho das Trevas é liderado por Elizabeth Banks no papel da protagonista Tori.

Você, provavelmente, conhece a atriz por performances em filmes como Jogos Vorazes e Power Rangers, além das séries Modern Family e Mrs. America.

David Denman, famoso por interpretar Roy na sitcom The Office, vive Kyle, o marido de Tori.

Brandon, o “Filho das Trevas” de Brightburn, é interpretado por Jackson A. Dunn, mais conhecido por viver a versão mais jovem de Scott Lang em Vingadores: Ultimato.

O elenco principal de Brighburn: Filho das Trevas é completado por Meredith Hagner (Search Party), Jennifer Holland (As Strippers Zumbis), Becky Wahlstrom (Joan of Arcadia), Steve Agee (Peacemaker) e Michael Rooker (Guardiões da Galáxia).

Brightburn: Filho das Trevas está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer do longa.