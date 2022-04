Taylor Lautner quase foi demitido da saga Crepúsculo por não ser sarado o bastante

Taylor Lautner interpretou Jacob Black em todos os filmes da saga Crepúsculo. Ele, no entanto, quase foi substituído na segunda iteração da franquia, Lua Nova.

Ashley Greene‎‎, que viveu Alice Cullen, lembrou da situação de Taylor Lautner na franquia estar em perigo quando chegou a hora da sequência de 2009.

‎”Não me lembro se eles tinham alguém realmente no banco de reserva, mas eu me lembro que havia discussões sobre se ele poderia ou não se transformar no que ele precisava ser”, disse Greene no ‎‎último episódio‎‎ de seu podcast, The Twilight Effect.‎

‎O comentário de Greene sobre Lautner foi provocado pela co-apresentadora Melanie Howe, que mencionou rumores de que o papel do ator seria reformulado se ele não fosse capaz de realizar a transformação física.‎

Uma reportagem da ‎‎MTV News‎ chegou a afirmar‎ que o ator Michael Copon estava sendo considerado para assumir o papel de um Jacob maior e mais maduro. ‎

Muita pressão sobre o ator de Crepúsculo

‎Em seu podcast, Greene disse que havia “muita pressão” sobre Lautner. ‎

‎”Acho que todos nós, naquele momento, éramos substituíveis”, disse ela. “Então eu imagino que havia bastante pressão sobre o pobre, jovem Taylor.”‎

‎”Ele obviamente mostrou a que veio, porque ganhou muito músculo”, lembrou Greene.‎

‎O próprio Lautner abordou a incerteza sobre seu papel na franquia durante uma entrevista ao ‎‎Collider‎‎ em novembro de 2009. ‎

‎”Honestamente, eu sabia o papel de meu personagem em Lua Nova e foi só nisso que tentei me concentrar”, disse ele. “Eu não podia controlar as coisas lá fora, eu não podia controlar a mídia. Mas eu poderia controlar o que eu estava fazendo para retratar Jacob Black corretamente”.

‎Atualmente, a saga Crepúsculo pode ser assistida na Netflix.