The Flash: Imagem mostra mais detalhes do traje do Batman de Michael Keaton; veja

Foi divulgada uma imagem em melhor resolução que mostra o traje do Batman de Michael Keaton em The Flash.

Já havíamos feito uma matéria com imagens vazadas (clique aqui para acessar), mas esta nova imagem em melhor resolução mostra detalhes de uma maneira muito mais nítida.

Além de aparecer em The Flash, Michael Keaton também terá uma participação como Batman em Batgirl, com Leslie Grace.

Confira abaixo a imagem em melhor resolução de Michael Keaton de volta como Batman.

The Flash nos cinemas

The Flash será estrelado por Ezra Miller. O ator interpreta Barry Allen no cinema desde Batman vs Superman: A Origem da Justiça.

O elenco também conta com Ben Affleck e Michael Keaton como suas duas versões do Batman. Especula-se que o vilão será uma versão alternativa do próprio Barry Allen, contando também com interpretação de Ezra Miller.

Andy Muschietti é o diretor de The Flash. Ele é conhecido por ter dirigido It: A Coisa.

The Flash chega aos cinemas em junho de 2023.