The Flash: Tempo de tela do Batman de Ben Affleck pode ter sido revelado

Um recente vazamento pode ter revelado o tempo de tela do Batman de Ben Affleck em The Flash.

Esse vazamento, que veio do Reddit, indica que o Batman de Ben Affleck aparece por cerca de 20 minutos em The Flash.

Essa participação supostamente acontece mais no começo da história.

Além disso, é mencionado que existe uma cena em que a Mulher-Maravilha de Gal Gadot salva o Batman da morte certa.

O insider Viewer Anon disse que o vazamento é verdadeiro, mas esclareceu que o tempo de tela do Batman de Ben Affleck na verdade está entre 10 e 15 minutos.

Michael Keaton também aparece como Batman

The Flash também contará com o Batman de Michael Keaton, que deve ter um tempo de tela maior do que a versão de Ben Affleck.

Acredita-se que The Flash será o último projeto de Ben Affleck como Batman.

O próprio ator indicou que será a sua despedida em definitivo do papel, mas ao mesmo tempo, existem especulações de que ele também poderia aparecer em outras produções.

The Flash é dirigido por Andy Muschietti, de It – A Coisa.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.