Thor 4 confirma história dramática de Jane Foster

O primeiro vídeo oficial de Thor: Amor e Trovão deu ao público a primeira imagem oficial de Natalie Portman de volta ao seu papel como Jane Foster, mas também de sua estreia como a musculosa Poderosa Thor.

A Poderosa Thor foi apresentada nos quadrinhos da Marvel em 2015, criada por Jason Aaron em um enredo no qual Thor não consegue mais levantar o Mjolnir após Nick Fury lhe contar um segredo. Nessa trama, Jane Foster é diagnosticada com câncer em de alguma formam se torna digna de levantar o martelo.

Fãs que acompanham as HQs do personagem estão se perguntando se Thor 4 incorporará essa história, ou ao menos parte dela, e a resposta veio com a descrição de uma réplica do capacete da Poderosa Thor que está sendo vendida na internet.

“Sofrendo de câncer, a astrofísica e ex-namorada de Thor, Jane Foster, visitou Nova Asgard e sua vida mudou para sempre. Misteriosamente, os pedaços quebrados de Mjolnir, o martelo do deus do trovão, a transformaram na Poderosoa Thor e lhe dão os superpoderes de Thor para combater ameaças internas e externas. Empunhando o próprio Mjolnir, ela se tornou uma protetora divina e uma nova heroína nasce!”, diz a descrição do produto.

Essa não é a primeira vez que produtos de merchandising em pré-venda vazam informações sobre os filmes da Marvel: brinquedos, colecionáveis e até latas de refrigerante já entregaram detalhes de filmes como Vingadores: Ultimato, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e até mesmo da série de Loki.

Por enquanto, relembre o teaser trailer de Thor: Amor e Trovão logo abaixo:

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

‎”O filme mostra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo o que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino intergaláctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‎r‎ainha Valquíria (Tessa Thompson),‎‎ Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança de Gorr e pará-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse. ‎

O elenco de Thor 4 conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale e Russell Crowe.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.