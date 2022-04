Thor 4 faz um grande upgrade em herói da Marvel

O teaser trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) mostrou os Guardiões da Galáxia ao lado do herói titular do filme. Dentre eles estava Kraglin, que ganhou um grande upgrade.

Vivido por Sean Gunn, Kraglin era um dos Saqueadores, que aparece em ambos os filmes dos Guardiões da Galáxia. Agora ele parece fazer parte da equipe.

Vemos ele usando um sobretudo, com uma pistola e, mais notavelmente, está com a crista de Yondu, que o permitia controlar a flecha com o assovio.

Ainda não sabemos se ele usará a flecha da mesma forma que Yondu, ou se ele usa a crista apenas como homenagem ao ex-líder dos Saqueadores.

Fotos do set também confirmaram que ele usa a crista. Veja abaixo.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

‎”O filme mostra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo o que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino intergaláctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‎r‎ainha Valquíria (Tessa Thompson),‎‎ Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança de Gorr e pará-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse. ‎

O elenco de Thor 4 conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale e Russell Crowe.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.