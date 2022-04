Thor 4 pode ter vilão mais poderoso que Thanos

Mais uma vez, produtos de merchandising podem estar entregando spoilers dos novos filmes da Marvel.

Segundo os mais recentes produtos de Thor: Amor e Trovão que já começaram a ser comercializados e dão dicas de que Gorr pode ser o vilão mais poderoso que Thor já enfrentou – ainda mais do que Thanos!

O Titã Louco é o maior vilão do MCU até hoje, tanto por sua insanidade e lógica distorcida quanto por seu grande poder, que chegou a derrotar Hulk sem esforço em Vingadores: Guerra Infinita, além de ter enfrentado Thor, Homem de Ferro e Capitão América mesmo sem o poder das Joias do Infinito.

E a Marvel parece estar elevando o nível para Thor: Amor e Trovão agora que Gorr, O Carniceiro dos Deuses, parece ser um grande problema para Nova Asgard.

O que sabemos sobre Gorr

A mercadoria oficial da réplica do capacete de Thor foi divulgada e a descrição do produto traz spoilers sobre o arco de Jane Foster no novo filme, mas também fala sobre Gorr.

“Com poderes divinos, Gorr foi levado a livrar o universo dos deuses onde quer que os encontrasse”, diz a descrição.

O site Screen Rant reforça a informação, observando que Gorr não é um deus, mas exerce o poder dos deuses. Aos quadrinhos, pode ser uma referência à arma chamada All-Black the Necrosword, que foi forjada há milênios para matar os Celestiais e extrai poder do sangue daqueles que mata.

Todas as evidências até agora divulgadas sugerem que o Gorr do MCU será um retrato fiel de seu personagem nos quadrinhos,

Thor: Amor e Trovão, novo filme da Marvel, estreia dia 7 de julho de 2022 nos cinemas do Brasil.