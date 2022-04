Thriller de ação parecido com Furioza está no catálogo da Netflix

Recentemente, o filme polonês Furioza se tornou um sucesso inesperado na Netflix – dominando o Top 10 da plataforma e garantindo o Número 1 em diversos países, incluindo o Brasil. Se você já conferiu a alucinante trama do longa, vale a pena assistir também Abaixo de Zero, um eletrizante thriller criminal.

O principal motivo do sucesso de Furioza envolve as sequências de ação e a alta dose de violência do longa polonês. Ambos os elementos se repetem em Abaixo de Zero, que também atinge uma boa popularidade entre os espectadores da plataforma.

Lançado em 2021, Abaixo de Zero é uma produção espanhola de Lluíz Quílez, com roteiro de Fernando Navarro. Em sua estreia original, o filme foi assistido por mais de 47 milhões de assinantes da plataforma.

Se você ainda não assistiu Abaixo de Zero, explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama eletrizante e o elenco do longa.

Tudo sobre Abaixo de Zero na Netflix.

“Um ônibus penitenciário é atacado e o policial encarregado tem que enfrentar criminosos dentro e fora do veículo, além de um inimigo silencioso: o frio congelante”, afirma a sinopse oficial de Abaixo de Zero na Netflix.

O longa acompanha a história de Martin, um agente penitenciário que recebe a perigosa missão de transportar um grupo de presidiários entre duas prisões diferentes.

Em meio ao frio extremo do inverno espanhol, o ônibus comandado por Martin é atacado por bandidos misteriosos.

Nesse cenário extremamente complexo, Martin é obrigado a se defender dos presos – que buscam vingança por eventos que aconteceram na cadeia – e do frio congelante da região inóspita.

O longa é uma jornada eletrizante por cenários congelados, comparada até mesmo à de Leonardo DiCaprio em O Regresso.

Em Abaixo de Zero, o elenco é liderado pelo ator espanhol Javier Gutiérrez Álvarez, conhecido por performances em mais de 50 filmes.

O ator, por exemplo, está em produções como a adaptação cinematográfica do game Assassin’s Creed, no drama O Motivo e no thriller A Filha.

Na Netflix, o elenco de Abaixo de Zero é completado por Karra Elejalde, Luíz Callejo, Isak Férriz e Miguel Galabert.

Quem também está no filme é o ator Patrick Criado, conhecido por sua performance como Rafael na reta final de La Casa de Papel.

Em seu lançamento original, Abaixo de Zero recebeu grandes elogios da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa garantiu 88% de aprovação.

Abaixo de Zero está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Confira abaixo o trailer do eletrizante filme de ação.