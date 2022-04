TODOS os Guardiões da Galáxia que vão aparecer em Thor 4

Depois de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, muitos fãs pediram para ver mais de Thor junto dos Guardiões da Galáxia. Thor: Amor e Trovão vai entregar isso, mas quem exatamente da equipe vai aparecer? O teaser trailer pode ter entregado a resposta.

A prévia mostra o que sobrou da equipe, vemos Peter Quill (Chris Pratt), Nebulosa (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista).

Além deles, vemos Rocket e Groot, mas não há sinal de Gamora, o que deixa em dúvida o romance entre ela e o Senhor das Estrelas.

Dito isso, pode ser que ela simplesmente não tenha aparecido na prévia. Zoe Saldana ainda deve reprisar o papel da personagem.

Vale apontar, no entanto, que essa é uma versão da Gamora que conheceu os Guardiões da Galáxia apenas ao fim de Vingadores: Ultimato.

Pelo que vimos no teaser trailer de Thor 4, a equipe ficará pouco tempo junto do Deus do Trovão no filme, algo indicado, também, pela sinopse oficial do filme da Marvel.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

‎”O filme mostra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo o que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino intergaláctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‎r‎ainha Valquíria (Tessa Thompson),‎‎ Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança de Gorr e pará-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse. ‎

O elenco de Thor 4 conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale e Russell Crowe.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. O trailer pode ser visto abaixo.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.