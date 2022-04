Trailer de Thor 4 quebra recorde negativo na Marvel

A Marvel está fazendo mistério com Thor: Amor e Trovão, a tal ponto que o trailer do filme não foi revelado até o momento. Com isso, o longa-metragem quebrou um recorde negativo do estúdio.

O ComicBook apontou que faltam apenas 92 dias até o lançamento do filme nos EUA. E sem sinal de trailer, isso faz o filme quebrar o recorde previamente estabelecido por O Incrível Hulk.

Thor 4 é o filme da Marvel Studios com menos tempo entre o lançamento do trailer e a estreia nos cinemas.

Isso apenas reforça a ansiedade dos fãs, que, em outras obras, já teriam visto uma prévia à essa altura.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.