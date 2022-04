Tudo o que sabemos sobre 365 Dias: Hoje, a sequência de 365 DNI

Lançado em 2020, 365 DNI se tornou um dos filmes mais populares da Netflix, e inaugurou a “era das produções eróticas” na plataforma. Polêmico e extremamente quente, o filme não demorou a garantir uma sequência – que tem tudo para repetir o sucesso da trama original. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco, data de estreia e trailer de 365 Dias: Hoje.

365 Dias: Hoje foi anunciado poucos meses após o lançamento de 365 DNI. O filme erótico dominou o Top 10 da plataforma, permanecendo por semanas na lista de produções mais assistidas da Netflix, tanto no Brasil quanto no exterior.

Mas vale lembrar que 365 DNI também provocou grande polêmica na Netflix! O longa polonês foi acusado de “glamourizar um relacionamento abusivo”, e por isso, mais de 20 mil pessoas assinaram uma petição exigindo sua remoção da plataforma.

Será que 365 Dias: Hoje causará a mesma controvérsia? Assim como o primeiro filme, a nova produção também é baseada nos livros de Blanka Lipińska.

Conheça a história de 365 Dias: Hoje

A trama de 365 Dias: Hoje é ambientada logo após o final do primeiro filme – que termina com um desenvolvimento bombástico para a protagonista Laura.

Depois de sobreviver ao ataque, Laura luta para iniciar uma nova vida com Massimo. O mafioso descobre a gravidez da amada, e os dois não demoram a trocar as alianças.

O principal obstáculo para o casal é Marcelo ‘Nacho’ Matos, um gangster rival que sequestra Laura para se vingar de Massimo.

Como no primeiro filme, Laura acaba se apaixonando por Nacho – e a partir daí, 365 Dias: Hoje aborda um perigoso triângulo amoroso entre a protagonista, Massimo e Nacho.

“Laura e Massimo estão de volta, numa história mais quente do que nunca. Mas agora, as conexões da família de Massimo complicam a vida do casal, que ainda precisa lidar com um homem misterioso que entra na vida de Laura decidido a conquistar seu coração e confiança a qualquer custo”, afirma a sinopse oficial do longa.

Quem está no elenco de 365 DNI 2?

Como a sinopse indica, Massimo e Laura retornam como os protagonistas de 365 Dias: Hoje.

Sendo assim, os atores Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka também voltam na nova produção da Netflix.

De acordo com o site Looper, Magdalena Lamparska também está de volta como Olga, a melhor amiga de Laura.

Otar Saralidze está em 365 Dias: Hoje como Domenico, o leal capanga de Massimo.

No elenco do filme, o principal reforço é o de Simone Susinna (na foto acima). O ator e modelo italiano interpreta Nacho, o novo rival de Massimo.

Assim como 365 DNI, Hoje tem roteiro co-escrito por Blanka Lipińska. A dupla Barbara Białowąs e Tomasz Mandes retorna na direção.

Data de estreia de 365 Dias: Hoje na Netflix – Confira o trailer do longa

A Netflix confirmou a data de estreia de 365 Dias: Hoje para 27 de abril de 2022. Como o filme é uma produção original da plataforma, deve chegar ao catálogo brasileiro a partir das 4 da manhã.

O streaming divulgou também o trailer de 365 Dias: Hoje, que traz vários detalhes chocantes da trama do longa – veja abaixo.