Tudo o que sabemos sobre o filme de Peaky Blinders

Peaky Blinders é uma das séries mais populares da Netflix, e assinantes mal podem esperar pela estreia da 6ª – e última – temporada na plataforma. O que muitos fãs não sabem é que a história de Tommy Shelby vai ganhar um filme após o desfecho original. A continuação já foi confirmada pelo criador da produção.

“Uma notória gangue da Inglaterra de 1919 é liderada pelo cruel Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço”, afirma a sinopse oficial de Peaky Blinders na Netflix.

Vale lembrar que, antes de estrear na Netflix, a temporada final de Peaky Blinders é exibida pela BBC. O último episódio foi ao ar no dia 3 de abril de 2022.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e data de estreia do filme de Peaky Blinders; veja.

Conheça a história do filme de Peaky Blinders

Até o momento, os produtores de Peaky Blinders não revelaram a sinopse oficial do filme. Mas tudo indica que a trama será ambientada logo depois do final bombástico da 6ª temporada.

O showrunner Steven Knight já confirmou que a trama do filme se passa na época da Segunda Guerra Mundial.

“Eu já sei do que vamos falar nessas tramas. É uma espécie de ‘história não contada’ da Segunda Guerra Mundial, que terá o envolvimento dos Peaky Blinders”, comentou o produtor em uma entrevista ao site Radio Times.

Em um papo com a revista Empire, em janeiro de 2022, Knight indicou também que a trama do filme vai “ultrapassar a Segunda Guerra Mundial”.

Quem retorna no filme de Peaky Blinders?

A equipe de produção do filme de Peaky Blinders faz o possível para manter envoltas em mistério todas as informações sobre o longa.

Por isso, não foram revelados detalhes sobre o elenco do filme de Peaky Blinders.

Mas os fãs podem ter uma certeza: os personagens que sobrevivem ao chocante final da 6ª temporada devem retornar no longa.

Steven Knight garantiu também que o legado da Tia Polly, interpretada por Helen McCrory, será uma parte fundamental do longa.

“A morte de uma pessoa é sempre trágica. Mas a morte de uma personagem é algo que podemos lidar – e esperamos fazê-lo de forma apropriada”, comentou o produtor.

Data de estreia do filme de Peaky Blinders

Como ainda está em estágios iniciais de produção, o filme de Peaky Blinders não tem data de estreia.

“Ainda estou escrevendo o roteiro. Em relação ao elenco, a natureza da história oferece uma extensa gama de possibilidades para nossos incríveis atores”, comentou Steven Knight em fevereiro de 2022.

A revista Variety informou que as filmagens do longa devem começar no início de 2023. Dessa forma, o filme pode estrear no final de 2023 ou nos primeiros meses de 2024.

Enquanto isso, a 6ª e última temporada de Peaky Blinders estreia na Netflix em 10 de junho de 2022.