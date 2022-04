Vazam primeiras imagens de Michael Keaton como Batman em The Flash

Michael Keaton reprisará o papel do Batman em The Flash, décadas após ter interpretado o personagem da DC nos filmes de Tim Burton.

Agora, duas imagens do ator como o personagem têm circulado nas redes sociais. Vemos um traje similar ao usado no filme de 1989, mas armadurado.

Uma das fotos ainda mostra o rosto de Michael Keaton sob a máscara, embora esteja um pouco desfocada.

Vale apontar que as fotos não foram divulgadas por canais oficiais, então podem ser montagens. Por enquanto a Warner Bros. não se pronunciou.

The Flash nos cinemas

The Flash será estrelado por Ezra Miller. O ator interpreta Barry Allen no cinema desde Batman vs Superman: A Origem da Justiça.

O elenco também conta com Ben Affleck e Michael Keaton como suas duas versões do Batman. Especula-se que o vilão será uma versão alternativa do próprio Barry Allen, contando também com interpretação de Ezra Miller.

Andy Muschietti é o diretor de The Flash. Ele é conhecido por ter dirigido It: A Coisa.

The Flash chega aos cinemas em junho de 2023.