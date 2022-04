Veja como Tom Cruise poderia ser como Homem de Ferro

Uma arte de fã imagina Tom Cruise como Homem de Ferro Superior, uma versão alternativa de Tony Stark.

Existem rumores de que Tom Cruise pode ter uma participação como um Homem de Ferro de outra parte do multiverso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Os fãs estão animados e curiosos sobre essa possibilidade, até porque Tom Cruise era cotado para o papel de Tony Stark antes de Robert Downey Jr. ser escalado.

Confira abaixo a arte de fã que imagina o visual de Tom Cruise como Homem de Ferro Superior em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

