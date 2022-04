Veja nota de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore no Rotten Tomatoes

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore ainda não estreou para o público geral, mas já aconteceram as primeiras exibições do filme para a imprensa.

Com isso, foram lançadas as primeiras críticas oficiais do terceiro longa da franquia Animais Fantásticos, derivada de Harry Potter, e até o momento as avaliações são mistas.

Neste momento, Animais Fantásticos3 tem uma pontuação de 61% no Rotten Tomatoes, com 44 avaliações registradas por críticos até o momento.

Não é um número muito surpreendente mas já é definitivamente superior que os atuais 36% de seu filme anterior, descrito até mesmo pelos fãs como um tomate podre na saga.

Animais Fantásticos 3 estreia nesta semana

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen, que assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.