Vencedor do Oscar, filme emocionante conquista fãs na Netflix

Se você deseja se emocionar com uma história tocante e bem produzida, o filme Uma Mulher Fantástica é uma ótima sugestão. Disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o longa chileno venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na 90ª edição da premiação, celebrada em 2018.

Uma Mulher Fantástica é dirigido por Sebastián Lelio, a partir de um roteiro de Lelio e Francisco Reyes. Além de levar a estatueta do Oscar para casa, o filme saiu vencedor em alguns dos eventos mais importantes da indústria – como o Festival de Cinema de Berlim, o Prêmio Goya e o GLAAD Media Awards.

“Sutil e sensível, Uma Mulher Fantástica aborda seu assunto atual e delicado e sensível com muito cuidado”, afirma o consenso crítico do site Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Uma Mulher Fantástica na Netflix; veja.

“Após a morte do namorado, uma mulher trans dá adeus à sua vida feliz, passando a ser alvo de discriminações e suspeitas constantes”, afirma a sinopse oficial de Uma Mulher Fantástica na Netflix.

A trama de Uma Mulher Fantástica começa em uma boate de Santiago, a capital do Chile, quando o empresário Orlando se apaixona pela jovem Marina, uma cantora aspirante que cultiva grandes sonhos.

Infelizmente, após celebrar o aniversário de Marina e viver uma noite de grande paixão, Orlando adoece e morre.

Em meio ao luto pelo falecimento do companheiro, Marina sofre com as especulações sobre seu relacionamento.

Todos os aspectos da vida da protagonista são colocados à prova: seu envolvimento com a morte de Orlando, a natureza pouco convencional do relacionamento e, acima de tudo, seu direito de velar o amado.

“No final das contas, qual teria sido o crime de Marina? Qual seria esse ato tão terrível, com o potencial para roubar o respeito, a dignidade e até mesmo a identidade dessa mulher fantástica”, questiona a descrição do jornalista Nick Riganas.

Uma Mulher Fantástica é ancorado pela atuação excelente da atriz chilena Daniela Vega.

Na 90ª edição do Oscar, Vega entrou para a história como a primeira pessoa trans a apresentar uma das categorias da cerimônia.

Em 2018, a atriz foi incluída pela revista Times na lista das 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo.

O ator veterano Francisco Reyes Morandé também dá um show como Orlando, o amado de Marina.

O elenco de Uma Mulher Fantástica é completado por Luis Gnecco, Aline Küppemheim, Amparo Noguera, Nicolás Saavedra, Antonia Zegers e Trinidad González.

Uma Mulher Fantástica está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.